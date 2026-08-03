Asgari Ücret Temmuz\'da 5.576 TL Değer Kaybetti!

(ANKARA) - DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verileriyle ilgili Enflasyon Haber Bülteni'ni yayımladı. Asgari ücretin yılın ilk altı ayında 5 bin 576 lira değer kaybettiği belirtilen bültende, düşük gelirli yurttaşların gıdadan kısarak kira ve ulaşıma harcama yaptığı kaydedildi.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin Enflasyon Haber Bülteni'ni yayımladı. DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Asgari ücret Temmuz 2026'da 5 bin 576 TL eridi.

TÜİK'e göre yıllık resmi TÜFE oranı yüzde 31,75, gıda enflasyonu oranı yüzde 37,53. TÜİK'e göre fiyatlar son bir ayda yüzde 1,78 arttı. TÜİK'e göre 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı yüzde 31,90.

2005 yılına göre genel fiyatlar 36,3 kat artarken, gıda fiyatları 55,2 kat arttı. Asgari ücret yılın altıncı ayında 5 bin 576 TL kayıp yaşadı! Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor.

TÜİK madde fiyat listesini gizlemeye devam ediyor. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı. Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyon sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor.

En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,4'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 29,2'dir. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,4'te kalmaktadır."