Asgari Ücret Toplantısı Bu Hafta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için 4. toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısını bu hafta yapacağını belirten Işıkhan, Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını kaydetti.
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