Asgari Ücret ve Emekli Aylığı Enflasyon Karşısında Eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asgari Ücret ve Emekli Aylığı Enflasyon Karşısında Eriyor

03.03.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK-AR, asgari ücretin enflasyonda 2.232 lira, en düşük emekli aylığının ise 1.590 lira eridiğini bildirdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirme yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), asgari ücretin enflasyon karşısında 2 bin 232 lira, en düşük emekli aylığının ise bin 590 lira eridiğini bildirdi.

DİSK-AR, "Enflasyon Haber Bülteni"ni yayımladı. Bültende, TÜİK'in yıllık resmi TÜFE oranını yüzde 31,53, gıda enflasyonu oranını yüzde 36,44 ve 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranının yüzde 33,39 olduğu hatırlatılarak, asgari ücretlinin şubat ayında 2 bin 232 lira kaybettiği kaydedildi.

Bültende, şubat 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubunun yüzde 55,78 ile eğitim olduğu belirtilirken, aylık en yüksek artışın yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler grubunda gerçekleştiği bildirildi. Aylık yüksek artışın görüldüğü ikinci grubun ise yüzde 6,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyonun dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açtığı ifade edilerek, "Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" denildi. Bültende şunlar kaydedildi:

"Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. 2026 Şubat'ta asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 2 bin 232 lira oldu. En düşük emekli aylığı ise 2026 Şubat itibarıyla bin 590 lirasını kaybetti."

Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK'in Haziran 2022'de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale geldi. O nedenle TÜİK tarafından açıklanan ve emekçi grupların gelirlerine yapılacak zamlarda belirleyici olan altı aylık enflasyonun dayanağı bilinmiyor. TÜİK'in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücret ve Emekli Aylığı Enflasyon Karşısında Eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:15:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Asgari Ücret ve Emekli Aylığı Enflasyon Karşısında Eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.