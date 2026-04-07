HATAY'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Asi Nehri'nin Reyhanlı ilçesinin Demirköprü mevkisinde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset sudan çıkarıldı. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.