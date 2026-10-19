Asi Nehri'ne düşen koyun Antakya'da itfaiyenin çalışmasıyla sahibine teslim edildi

Asi Nehri'ne düşen koyun Antakya'da itfaiyenin çalışmasıyla sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'nın Küçükdalyan Mahallesi'nde Asi Nehri'ne düşen koyun, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince nehirden çıkarıldı. Kurtarılan koyun daha sonra sahibine teslim edildi.
HATAY'da Asi Nehri'ne düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde Asi Nehri'ne bir koyunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, nehre inerek kurtarma çalışması başlattı. Nehirden çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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