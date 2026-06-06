Mahzuni Şerif, Beşiktaş'ta Türkülerle Anıldı - Son Dakika
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Mahzuni Şerif, Beşiktaş'ta Türkülerle Anıldı

06.06.2026 16:07  Güncelleme: 16:57
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Maraş Kültür ve Sanat Topluluğu ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen anma gecesinde ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, türküleri ve sözleriyle anıldı. Gecede konuşan isimler, ozanın kültürel mirasına vurgu yaptı.

(İSTANBUL) Maraş Kültür ve Sanat Topluluğu (MAKSAT) tarafından Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde ünlü ozan Aşık Mahzuni Şerif için bir anma gecesi düzenledi. Gecede konuşan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, "Yaşadığı dönemin tanığı olan, insanların sevinçlerini, dertlerini ve umutlarını eserlerine taşıyan önemli bir halk ozanıydı. Belki de bu yüzden aradan geçen yıllara rağmen insanlar onun türkülerinde kendilerinden bir ses bulmaya devam ediyor" dedi.

Ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif Beşiktaş'ta türküleriyle anıldı. Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen anma gecesine Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Rasim Şişman, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Kahramanmaraşlı müzisyenler ve çok sayıda Aşık Mahzuni seveni katıldı. Anma gecesinde konuşan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Rasim Şişman'a teşekkürlerini sunarak şunları dile getirdi:

"Biz yaşam dinamiğimizi ve enerjimizi aynı topraklardan olmaktan gurur duyduğum Mahzuni Şerif'ten almaktayız. Çünkü bizler Mahzuni Şerif'in hamuruyla yoğrulduk ve onun yaşam tedrisatından geçtik. Onun ve Mustafa Kemalin yolundan yürümeye devam edeceğiz."

RASİM ŞİŞMAN: MAHZUNİ BU TOPRAKLARIN KÜLTÜREL BİRİKİMİDİR

Gürbüz'ün ardından konuşan Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Rasim Şişman ise Aşık Mahzuni Şerif'in yalnızca türküleriyle iz bırakan bir sanatçı olmadığına işaret ederek "Yaşadığı dönemin tanığı olan, insanların sevinçlerini, dertlerini ve umutlarını eserlerine taşıyan önemli bir halk ozanıydı. Belki de bu yüzden aradan geçen yıllara rağmen insanlar onun türkülerinde kendilerinden bir ses bulmaya devam ediyor. Mahzuni Şerif'in eserlerinde duyduğumuz samimiyetin, içtenliğin ve halkla kurduğu özel bağın kaynağında da bu toprakların kültürel birikimi vardır. Onun türkülerinde yalnızca bir sanatçının değil, yetiştiği coğrafyanın da izlerini görmek mümkündür." şeklinde konuştu.

Rasim Şişman'ın ardından sahne alan Afşinli müzisyenler Aşık Mahzuni Şerif'in ölümsüz eserlerini seslendirerek geceye katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Toplumsal konulara eğilen ve geleneksel halk şiirini bu duygularla harmanlayan Aşık Mahzuni Şerif, protest şiirlerle toplumun sorunlarını dile getiren bir ozan olarak tüm yaşamı boyunca 400'ün üzerinde plak ve 50'nin üzerinde kaset çıkardı; 1989-1991 yıllarında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Yalnızca plak ve kasetleri değil, kitapları da büyük ilgi gördü; Dolunaya Tül Düştü kitabı bu eserlerden biridir. Aşık Mahzuni Şerif 17 Mayıs 2002 yılında 62 yaşında Almanya'nın Köln şehrinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahzuni Şerif, Beşiktaş'ta Türkülerle Anıldı - Son Dakika

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