Aşıklar Yolu'ndaki Ağaçlara Yazı Yazılmaması İçin Uyarı Tabelası - Son Dakika
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Aşıklar Yolu'ndaki Ağaçlara Yazı Yazılmaması İçin Uyarı Tabelası

Aşıklar Yolu\'ndaki Ağaçlara Yazı Yazılmaması İçin Uyarı Tabelası

Muğla'nın Ula ilçesindeki Aşıklar Yolu'nda ağaçlara zarar verenlere karşı uyarıcı tabela konuldu.

28.09.2024 14:40
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MUĞLA'nın Ula ilçesindeki 'Aşıklar Yolu'nda karşılıklı sıralanan 86 yıllık okaliptüs ağaçlarının yazı tahtasına çevrilince muhtarlık, çareyi mahalle giriş- çıkışına uyarıcı tabela koymakla buldu.

Sakar Geçidi'nden indikten sonra Gökova'yı Marmaris'e bağlayan ve 'Aşıklar Yolu' olarak anılan Ula'nın Akçapınar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde, 200'den fazla okaliptüs ağacının bazıları, duyarsız kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü. Her biri 86 yıllık okaliptüs ağaçlarının üzerine sevgilinin baş harflerinden, çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler kazındı. Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şener Baykara, ağaçlara zarar verilmemesi için mahalle girişine 'Aşıklar yolumuzu gelecek nesillere miras bırakmak ve korumak için ağaçlara yazı yazmayın, zarar vermeyin. Yazı yazan zarar verilen görüldüğünde lütfen 112'ye ihbar edin' yazılı tabela koydu.

'BAZI AĞAÇLARIMIZDA KANSER OLUŞTU'

Muhtar Baykara, Akyaka'dan sonra popüler olan mahallerden birisine sahibiz. Misafirlerimiz yolumuzda fotoğraflar çekiliyor, ailelerimiz yürüyüş yapıyor. Tek sorunumuz, ağaçlara kazınarak yazı yazılıyor olması. Bu durum bizde hayal kırıklığı yaratıyor. Bazı ağaçlarımızda kurumalar meydana geldi ve kanser oluştu. Mahallemizi giriş- çıkışına ağaçlarımıza zarar verilmemesi için uyarıcı tabelalar koyduk dedi.

Haber - Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA,

Kaynak: DHA

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