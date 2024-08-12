Aşırı Yüklü Kamyonun Tehlikeli Yolculuğu

Güncel

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde aşırı yüklü saman balyası taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Eskil ilçesi sanayi bölgesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün, kamyonuyla aşırı yüklü saman balyası taşıması dikkat çekti. Yükten dolayı sağ tarafa eğik halde seyir halinde olan kamyonu gören çevredekiler, o anlar cep telefonu kamerasına kaydetti.

Haber- Kamera: : AKSARAY DHA