Asırlık Gece: 15 Temmuz Belgeseli TRT 1'de

TRT 1 için hazırlanan "Asırlık Gece" adlı yapım 15 Temmuz gecesi yaşanan mücadeleyi izleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapım, Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden yola çıkılarak hazırlandı.

Yapım, 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasını, kritik aşamalarını, milletin kararlı duruşunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde verilen mücadeleyi ekranlara getirecek.

Birçok başarılı ve tanınmış oyuncuyu bir araya getiren yapım, yakın zamanda yayınlanacak.