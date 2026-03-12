Aşk ve Meslek: Enfeksiyon Doktoru Çifti

Trabzon'da asistanken tanışıp hayatlarını birleştiren enfeksiyon doktoru Nurten ve Murat Aydın çifti, Erzurum Şehir Hastanesi'nde hastaları tedavi edip hayatın zorluklarını birlikte göğüslüyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi???????'nden 2014'te mezun olan Nurten Nur (36), daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (KTÜ) enfeksiyon hastalıkları ihtisasına (uzmanlık) başladı.

Nur, burada aynı ihtisası yapan meslektaşı Murat Aydın (38) ile tanıştıktan 1 yıl sonra evlendi.

Bir süre farklı illerde çalışan çift, yaklaşık 6 yıl önce Erzurum Şehir Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak birlikte mesaiye başladı.

Hayatın ve mesleğin zorluklarını birbirlerine destek olarak kolaylaştıran 2 çocuk sahibi çift, aynı poliklinik ve serviste omuz omuza hastaların sağlığı için birlikte aşkla çalışıyor.

"Zorluklara birlikte göğüs geriyoruz"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Nurten Nur Aydın, AA muhabirine, enfeksiyon hastalıkları ihtisasına başladığında tanıştığı iş arkadaşıyla daha sonra evlendiğini belirterek, 2019'da Erzurum'a uzman doktor olarak atandıklarını söyledi.

Aynı meslek ve branşta çalışmanın kendilerine avantaj sağladığını anlatan Aydın, "Biz daha çok avantaja çeviriyoruz. Mesai sonrası evde işimiz devam edebiliyor. Zor vakalarda, nöbet yorgunluğunda işin stres kısmında birbirimizle anlaşabiliyor, empati yapabiliyoruz. Zorluklara birlikte göğüs geriyoruz. 2 çocuk var, hem aile hem de iş arkadaşı olarak her anlamda birbirimizi destekliyoruz." dedi.

Aydın, asistanlık döneminde tanıştığı Murat Aydın ile beraberliğinin önce aşk boyutuna, ardından evliliğe uzandığını aktardı.

Eşinin kendisinden bir süre sonra asistanlığa başladığını ve çömezi olduğunu belirten Aydın, "Fikir olarak anlaşabiliyorduk, asistanlık döneminde eşimin kıdemlisiydim, benden vaka bazında, hastalık ve muayene kısımlarını öğrenirken bir müddet sonra bu iş arkadaşlığı aşka dönüştü, sonra evlilik geldi, ardından 2 çocuğumuz oldu. 10 yıldır evliyiz." ifadelerini kullandı.

"Hem hayatı hem de işi paylaşırken aşk gelişti"

Uzman Dr. Murat Aydın da memleketi Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 3 yıl Ardahan'da görev yaptığını, daha sonra memleketine döndüğünü anlattı.

Asistanlığa başladığında eşinin servis doktoru olduğunu kaydeden Aydın, "Eşimle asistanlık sürecinde tanıştık. KTÜ'de enfeksiyon asistanlığı esnasında serviste 1 yıla yakın birlikte çalışmıştık, o dönemde aslında çok yoğun tempoda çalışıyorduk ancak bir şekilde hem hayatı hem de işi paylaşırken aşk gelişti, yollarımız kesişti ve sonrasında evlendik." dedi.

Aydın, 5 yıldır aynı çatı altında eşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Aynı branşta biriyle evliliğin avantajlı olduğunu belirten Aydın, "Aynı bölümde olmak birbirimizin arasındaki mesleki dayanışmayı artırıyor, özellikle zor vakaların yönetiminde birbirimize destek olabiliyor ve birbirimizi daha kolay anlayıp empati kurabiliyoruz." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da insan sağlığını, hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan doktorların ve tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutlayarak, meslektaş çifte başarı, hastalara şifa diledi.