Aşkale'de Kentsel Dönüşüm Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşkale'de Kentsel Dönüşüm Başlatıldı

26.05.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale, deprem riski nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri ile güvenli yaşam alanları oluşturacak.

Erzurum'un deprem riski yüksek ilçelerinden, 2004'te 5,1 ve 5,3 büyüklüğündeki depremlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği Aşkale'de, olası afetlere karşı güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 20 bin nüfusun yaşadığı Aşkale, 2004 yılında meydana gelen 5,1 ve 5,3 büyüklüğündeki depremlerde hasar aldı, 10 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın aktif kollarından etkilenen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden de "hissedilen sarsıntı" düzeyinde etkilenen ilçede, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aşkale Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında eski ve riskli yapıların yerine depreme dayanıklı konutların yapılması hedefleniyor.

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, AA muhabirine, ilçenin deprem riski taşıdığını belirterek, "Aşkale deprem bölgesi. 2004 yılında da biz bunun acısını yaşadık. Hem ilçe merkezimizde hem de mahallelerimizde yıkımlar oldu. Son olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de etkilendik." dedi.

"Şehrin yeniden yapılması konusunda planlama yaptık"

Yaşanan etkilerin önüne geçmek istediklerini işaret eden Polat, Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir çalışma başlatıldığını aktardı.

Polat, şunları kaydetti:

"Amacımız hem doğal afetlerden olabilecek olumsuz durumları engellemek hem de ilçemize güzel bir şehir statüsü kazandırmaktır. İlçemizi yeniden yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız etap etap gerçekleşecek. İlk etap olarak Çarşı Mahallemizde 50 dönüm alanda çalışmalara başladık. İlk etabın ilk ayağı tamamlandı.

Artık ikinci safhaya geçildi. 400 yeni konut inşa ediyoruz. Vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmaları yürütüyoruz. Hem 6 Şubat depremleri, hem 2004 yılında ilçemizde meydana gelen depremler bu işin öncelik olduğunu bize hissettirdi. Bu bağlamda da şehrin yeniden yapılması konusunda planlama yaptık."

Çalışmaların tüm ilçeyi kapsayacağını işaret eden Polat, "Aşkale'nin hemen hemen hepsini kentsel dönüşüm kapsamın sokmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Polat, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızla yeni binaların tamamı 2018 deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılıyor. Burada '30 yıldır demirciyim bu güne kadar böyle demir atılmadı' diyen ustalarımız var. Çok sağlam şekilde inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle oturacağı evler için çalışıyoruz."

Kaynak: AA

3. Sayfa, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşkale'de Kentsel Dönüşüm Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:40:39. #7.13#
SON DAKİKA: Aşkale'de Kentsel Dönüşüm Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.