Asker arkadaşları 15. buluşmalarını Tokat'ta yaptı - Son Dakika
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Asker arkadaşları 15. buluşmalarını Tokat'ta yaptı

05.07.2026 13:47
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Mamak'ta askerlik yapan 1964/3 tertip asker arkadaşları, geleneksel buluşmalarının 15'incisini Tokat'ta gerçekleştirdi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde vatani görevini yapan 1964/3 tertip asker arkadaşları, başlattıkları geleneksel buluşmalarının 15'incisini Tokat'ta gerçekleştirdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 1984 yılında askerlik yapan ve terhis olduktan sonra bağlarını koparmayan dönem arkadaşları, her yıl farklı bir ilde bir araya gelme geleneğinin 15'incisini bu yıl Tokat'ta sürdürdü. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek üzere bir araya gelen grupta, askerlik döneminde çavuş olan Ramazan Çalışkan, gezi öncesi içtima aldı. İçtimanın tamamlanmasının ardından grubun gezisi başladı.

'20 YAŞINDAKİ HEYECANI YAŞIYORUZ'

Geleneksel buluşmayı bu yıl Tokat'ta organize ettiklerini belirten Ramazan Çalışkan, "Geleneksel toplantımızı bu yıl Tokat'ta gerçekleştirdik. Hem Tokat'ı geziyoruz hem de tarihi yerlerini görüyoruz. Biz bir araya geldiğimizde 60 yaşında değil de 20 yaşında askere ilk gittiğimiz günün heyecanını yaşıyoruz. Bu da bize gurur veriyor" dedi.

Asker arkadaşlarını memleketinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Orhan İçmegiz ise "Arkadaşlarımız ile 15 yıldır buluşuyoruz. Tokat'ın tarihi yerlerini geziyoruz, eski anılarımızı yad ediyoruz. Askerliğimi Ankara Mamak'ta yaptım. Ben tamirci olduğum için kademedeydim. Arkamda bulunan tertiplerimi çok dövmüşlüğüm var. Böyle bir anım olduğu için çok gururluyum. O yüzden geldiler, 15'i birden" diye konuştu.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Asker arkadaşları 15. buluşmalarını Tokat'ta yaptı - Son Dakika

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