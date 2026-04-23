Asker Çocuklardan Vatan Marşı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Vatan Marşı"nı seslendiren asker üniformalı çocukların görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Gözlerinde ay yıldızın gururu, seslerinde bir milletin tarihe uzanan yankısı var. Vatan Marşı'nı söyleyen çocuklar, korkusuzluğun, inancın ve vatan sevgisinin en saf halini sundu. Küçücük yüreklerinde kocaman ve asil bir bayrağı taşıyan bu çocuklar, bize tarihi bir gerçeği hatırlatıyor: Vatan, sadece uğruna savaşanların değil, onu sevgiyle büyütenlerin de eseridir. Sevgiyle büyüdüğünüz nice yarınlara, nice 23 Nisanlara. Bayramınız kutlu olsun çocuklar."

Paylaşımda, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının üniformalarıyla "Vatan Marşı"nı seslendiren çocukların görüntüleri yer alıyor.