Askeri Öğrencilere Bölüm Değiştirme Yasağı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, askeri öğrenciler artık öğrenim gördükleri bölümleri veya yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek ve yatay geçiş yapamayacak.

"Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek veya yatay geçiş yapamayacak. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlayacak.

Ayrıca, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri mezuniyet tarihi olarak kabul edilecek.