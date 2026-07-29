Askeri Yasak Bölgedeki Düzensiz Göçmenler Tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasak bölgede yakalanan 2 düzensiz göçmen tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 2 düzensiz göçmen tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Suriyeli H.İ. ile Pakistan uyruklu M.I'yı 1. derece askeri yasak bölgede yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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