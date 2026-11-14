Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika
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Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik

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Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri ile deniz askeri güvenlik bölgelerinin işaretlenmesi ve seyir güvenliğine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Buna göre, birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri, gerekli ve mümkün görülen yerlerde, köşe noktaları ile sınır hattı üzerine belirli aralıklarla yerleştirilecek yeterli sayıdaki seyir yardımcısıyla işaretlenebilecek.

Bu işlem, yetkili komutanlıklar tarafından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili liman başkanlıklarıyla koordineli şekilde gerçekleştirilecek.

Seyir yardımcılarının yerleştirilmesini müteakip Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına gerekli bildirim yapılacak.

İşaretleme yapılamayan bölgelerde emniyet tedbirleri alınacak

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, birinci derece deniz askeri yasak bölgesinin işaretlenmesinin mümkün olmadığı yerler için de düzenleme getirildi.

İşaretlenmesi mümkün olmayan yerler, işaretlenmesinde sakınca görülen bölgeler ve doğabilecek sakıncalar dikkate alınarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve deniz trafiğine yönelik yeterli tertiplerin kurulması sağlanacak.

Bu tedbirler, yetkili komutanlıklar tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili liman başkanlıklarıyla koordinasyon içinde yürütülecek.

Deniz askeri güvenlik bölgeleri de kapsama alındı

Yönetmeliğin 23'üncü maddesine eklenen hükümle, aynı uygulama deniz askeri güvenlik bölgeleri için de düzenlendi.

Deniz askeri güvenlik bölgelerinin köşe noktaları ve sınır hatları, gerekli görülen yerlerde seyir yardımcılarıyla işaretlenebilecek. İşaretleme işlemleri ilgili kurumlarla koordineli yürütülecek.

İşaretlemenin mümkün olmadığı veya sakıncalı görüldüğü alanlarda ise doğabilecek sakıncalar dikkate alınarak emniyet tedbirleri ve deniz trafiğine yönelik gerekli tertipler alınacak.

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Kaynak: AA
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