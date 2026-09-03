ASKİ, Ankara\'da 1,5 milyon sayacı 2028\'e kadar yenileyecek

(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'da damga ve muayene süresi dolan yaklaşık 1 buçuk milyon sayacı 2028 yılı sonuna kadar yenileyecek. Çalışmanın ilk etabında 456 bin sayacın değişimine başlanırken, yeni nesil sayaçlarla uzaktan okuma sisteminin yaygınlaştırılması, yüksek tüketim ve olası kayıp-kaçakların daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), muayene süresi dolan ve yenilenmesi gereken su sayaçları için kapsamlı bir çalışma başlattı. 2028 yılı sonuna kadar yaklaşık 1 buçuk milyon sayacın yenilenmesi planlanırken, ilk etapta 456 bin sayacın değişimine başlandı.

SAYAÇLARDA UZAKTAN OKUMA DÖNEMİ

ASKİ ekipleri sahada sayaç değişimlerini sürdürürken, yeni sayaçlar özellikle uzaktan okumaya uyumlu, yüksek teknoloji özelliklerine sahip modeller arasından tercih ediliyor. Yeni sistemin en önemli özelliklerinden biri, su tüketiminin daha etkin biçimde takip edilebilmesi olacak. Uzaktan okumaya uyumlu sayaçlarla tüketim verilerinin daha hızlı değerlendirilmesi ve olağan dışı tüketimlerin daha erken fark edilmesi hedefleniyor.

SU YÖNETİMİ ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç Şube Müdürü Feride Duygu Bahadır, değişim çalışmalarının sahada devam ettiğini belirterek, "Yıllardır ertelenmiş, değişmesi gereken, muayene süresi dolmuş sayaçların değişimine başladık. Yaklaşık 1 buçuk milyon sayacımızı değiştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 456 bin sayacın değişimine başladık. Ekipler şu anda sahada" dedi.

Yeni sayaçların uzaktan okumaya uyumlu olduğunu belirterek, sistemin yüksek tüketimlerin ve olası kayıp-kaçakların tespitinde önemli bir rol oynayacağını ifade eden Bahadır, "Sayaçları uzaktan okumaya uyumlu sayaçlarla değiştiriyoruz. Yüksek teknoloji sayaçlar ve aslında en önemlisi dijitalleşiyoruz. Peki, bu bize ne sağlayacak? Birincisi kayıp kaçak oranlarını tespit etmede anlık tüketimlere bakarak vatandaşımızın herhangi bir kayıp-kaçak olması durumunda veya olası yüksek tüketimini öncesinde analizlerimizi çıkarıp alarm vererek önlem almalarını sağlayabiliyoruz. Biz bugün attığımız bu adımda sadece su sayaçlarını değiştirmiyoruz biz esasen gelecekte su yönetimi altyapısını güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Bahadır, vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir başvuru yapmasını beklemiyoruz, sayaçlarımızı ücretsiz bir şekilde değiştiriyoruz" dedi.

YILDA 100 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer bölümünü ise kullanım ömrünü tamamlamamış sayaçların yeniden değerlendirilmesi oluşturuyor. ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Özgür Arif Yedekçioğlu, geçmişte çeşitli nedenlerle geri alınan ancak ekonomik ömrünü tamamlamamış sayaçların hurdaya ayrıldığını belirterek, yeni kurulan sayaç atölyesiyle bu uygulamanın değiştiğini söyledi. Yedekçioğlu, "Yeni kurduğumuz sayaç atölyesinde uzman ekiplerimiz bu sayaçların tamirini, bakımını, onarımını burada tekrar elden geçirerek yapıyor. Böylece 100 milyonluk ekonomik bir kamu tasarrufu sağlamış oluyoruz" diye konuştu.