ASKİ\'den Seyhan\'daki vidanjörde çıkan yangına ilişkin açıklama

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon çalışması sırasında kullanılan vidanjörde çıkan yangına ilişkin, "Gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, yangının çıkış nedeni ile varsa kusur veya ihmaller, yürütülecek inceleme sonucunda tüm yönleriyle ortaya konulacaktır" açıklaması yaptı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında kullanılan vidanjörde çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Ağustos 2026 tarihinde Seyhan ilçemiz Tellidere Mahallesi 72067 Sokak'ta, kanalizasyon çalışması sırasında kullanılan vidanjör aracı yanmıştır. Yangın nedeniyle çevrede bulunan bazı yapılarda hasar oluşmuştur. Olayla ilgili Genel Müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, yangının çıkış nedeni ile varsa kusur veya ihmaller, yürütülecek inceleme sonucunda tüm yönleriyle ortaya konulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."