Aski Genel Müdürlüğü'nden Kuzeydoğu Adana'da Kesintisiz Su İletimi İçin Kritik Önlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aski Genel Müdürlüğü'nden Kuzeydoğu Adana'da Kesintisiz Su İletimi İçin Kritik Önlem

11.05.2026 11:45  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, "Kuzeydoğu Adana Projesi" kapsamında Sarıçam’daki terfi merkezlerine jeneratör kurulumları gerçekleştirildi.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, "Kuzeydoğu Adana Projesi" kapsamında Sarıçam'daki terfi merkezlerine jeneratör kurulumları gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kuzeydoğu Adana Projesi" kapsamında Çatalan Barajı'ndan alınan su; Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak üç farklı terfi merkezi aracılığıyla yaklaşık 41 kırsal yerleşime ulaştırılıyor. Aynı sistem üzerinden Sarıçam ilçesinin Akkuyu ve Buruk bölgesindeki kent merkezine de içme suyu iletimi sağlanıyor.

Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle su iletiminde aksaklıklar meydana gelmiş, bazı bölgelerde geçici mağduriyetler oluşmuştu. Bu yıl benzer durumların yaşanmaması için terfi merkezlerinde jeneratör kurulumları tamamlandı. Özellikle enerji hatlarında oluşabilecek aşırı yüklenmelere bağlı elektrik kesintilerinin su iletimine etkisinin önüne geçilerek kesintisiz içme suyu temini hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında muhtarlarla birlikte terfi merkezlerinde yerinde incelemeler de gerçekleştirildi. Kuzeydoğu Adana'daki içme suyu sistemini güçlendirmeye yönelik bu uygulamalarla su iletiminde sürekliliğin artırılması amaçlanıyor. Hizmetler Adana'nın farklı noktalarında planlı şekilde sürdürülmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aski Genel Müdürlüğü'nden Kuzeydoğu Adana'da Kesintisiz Su İletimi İçin Kritik Önlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:36:26. #7.13#
SON DAKİKA: Aski Genel Müdürlüğü'nden Kuzeydoğu Adana'da Kesintisiz Su İletimi İçin Kritik Önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.