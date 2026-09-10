Aşkın Genç\'ten Akkışla ve Felahiye tepkisi, belediyeler halkın diyor

(KAYSERİ) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ile Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'in AK Parti'ye katılmasına tepki göstererek, "Bugün makamlar el değiştirebilir. Bugün rozetler takılabilir. Ama yarın sandık yeniden kurulacaktır. ve o gün Akkışla'da da Felahiye'de de son karar yine halkın olacaktır. Belediyeleri kendi hanenize yazabilirsiniz. Ama halkın iradesini kendi hanenize yazamazsınız" dedi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde her iki ilçede de seçmenin tercihini muhalefetten yana kullandığını belirterek, belediye başkanlarının parti değiştirmesinin seçmen iradesi açısından tartışılması gerektiğini ifade etti.

"Belediye başkanlığı makamı hiç kimsenin şahsi siyasi sermayesi değildir" diyen Genç, şunları kaydetti:

"31 Mart 2024 seçimlerinde Akkışla ve Felahiye halkı sandığa gitti ve kararını verdi. Her iki ilçede de seçmen, yerel yönetim yetkisini iktidara değil muhalefete verdi. AKP kendi adaylarıyla vatandaşın karşısına çıktı ancak sandıkta çoğunluğun desteğini alamadı. Bugün yaşanan ise açıktır: AKP'nin sandıkta kazanamadığı iki belediye, seçimden sonra belediye başkanları üzerinden iktidar partisinin hanesine yazılmaya çalışılmaktadır. Akkışla ve Felahiye seçmeni 31 Mart'ta yalnızca belediye başkanını değil, ilçesinin hangi siyasi anlayış tarafından yönetileceğini de seçti. Şimdi sandıkta elde edilemeyen bir sonucun, siyasi transferlerle kazanım gibi gösterilmesi kabul edilemez. Belediye başkanlığı makamı hiç kimsenin şahsi siyasi sermayesi değildir.

"GERÇEK GÜÇ, O MAKAMLARI KİME EMANET EDECEĞİNE KARAR VEREN MİLLETTEDİR"

Belediye de seçilmiş bir kişinin yanında istediği yere taşıyabileceği bir mülk değildir. Akkışla Belediyesi Mustafa Dursun'un, Felahiye Belediyesi Şeref Güleser'in değil, Akkışla ve Felahiye halkının belediyesidir. Demokrasi yalnızca seçim günü sandığın kurulması değildir. Demokrasi, sandıktan çıkan iradeye seçimden sonra da saygı göstermektir. 31 Mart'ın sonucu bellidir: Akkışla ve Felahiye halkı yerel yönetim yetkisini iktidara değil muhalefete vermiştir. Hiçbir vatandaşımız yaşananlardan dolayı umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü siyaset belediye başkanlarından, rozetlerden ve makam sahiplerinden büyüktür. Gerçek güç, o makamları kime emanet edeceğine karar veren millettedir.

"MİLLETİN İRADESİNDEN DAHA BÜYÜK HİÇBİR SİYASİ GÜÇ YOKTUR"

Bugün siyasi manevralar yapılabilir, rozetler takılabilir, belediyeler başka bir partinin hanesine yazılabilir. 31 Mart'ta sandığa gidip iradesini ortaya koyan vatandaşlarımız şunu bilsin: Verdikleri hiçbir oy değersiz değildir. Ortaya koydukları hiçbir irade boşa gitmemiştir. ve bugün yaşanan hiçbir siyasi manevra, yarın kurulacak sandığın gücünden büyük değildir. Bizim demokrasiye dair umudumuz da tam olarak buradan geliyor. Çünkü siyasette son sözü millet söyler. Bugün makamlar el değiştirebilir. Bugün rozetler takılabilir. Ama yarın sandık yeniden kurulacaktır. ve o gün Akkışla'da da Felahiye'de de son karar yine halkın olacaktır. Belediyeleri kendi hanenize yazabilirsiniz. Ama halkın iradesini kendi hanenize yazamazsınız. Milletin iradesinden daha büyük hiçbir siyasi güç yoktur."