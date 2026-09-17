Aşkın Genç'ten motorin tepkisi, Kayseri'de fiyat 102,42 TL'ye ulaştı - Son Dakika
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Aşkın Genç'ten motorin tepkisi, Kayseri'de fiyat 102,42 TL'ye ulaştı

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Aşkın Genç\'ten motorin tepkisi, Kayseri\'de fiyat 102,42 TL\'ye ulaştı
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YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, motorinin Kayseri'de 102,42 TL'ye çıktığını belirterek iktidarı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi. Genç, 50 litrelik deponun 5 bin 121 TL'ye dolduğunu, asgari ücretlinin maaşının tamamıyla ancak 5,5 depo motorin alabildiğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 100 lirayı aşan akaryakıt fiyatları üzerinden iktidarı eleştirerek, "Motorin bugün itibarıyla Kayseri'de yaklaşık 102,42 TL'ye çıkıyor. 50 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti 5 bin 121 TL'yi buluyor. Motorin artık ekrana sığmayacak kadar pahalanmış oldu" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, akaryakıt fiyatlarındaki artışa sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacağı yönünde yapılan uyarıların iktidar tarafından dinlenmediğini ifade eden Genç Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını eleştirdi. Genç, şunları kaydetti:

"13 Eylül'de uyarmıştık: Bazı akaryakıt pompaları litre fiyatını en fazla 99,99 TL gösterebiliyor. Fiyat 100 lirayı geçtiğinde ekranda bunu yazacak hane kalmıyor. O gün motorinin 100 lirayı aşacağını konuşuyorduk. Aradan yalnızca birkaç gün geçti. Motorin bugün itibarıyla Kayseri'de yaklaşık 102,42 TL'ye çıkıyor. 50 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti 5 bin 121 TL'yi buluyor. Motorin artık ekrana sığmayacak kadar pahalanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün katıldığı yayında, 'Bugün gidin Avrupa'nın birçok ülkesinde 1 litre mazotun Türk lirası cinsinden fiyatı 150 liranın altında değil. Bizde 100 lira civarı' dedi. Sayın Bakan, Avrupa'yla karşılaştırma yapacaksak yalnızca pompadaki rakamı karşılaştırmayalım. Alım gücünü de ücretleri de refah seviyesini de karşılaştıralım. Türkiye'de net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş. Kayseri'de motorin 102,42 liraya çıktığında, bir asgari ücretli maaşının tamamını mazota verse yaklaşık 274 litre, yani 5,5 depo motorin alabilecek.

Örneğin Fransa'da net asgari ücret 1477,93 avro. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 2,31 avro. Fransa'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla yaklaşık 640 litre, yani yaklaşık 12,8 depo motorin alabiliyor. Türkiye'de 5,5 depo, Fransa'da 12,5 depo. İşte karşılaştırma yapılacaksa konuşulması gereken tablo bu.

Bir de son birkaç yıldaki değişime bakalım, 2001'de motorin yaklaşık 1 liraydı. 10 lirayı aşması yaklaşık 20 yıl sürdü. 7 Aralık 2021'de Ankara'da motorin ilk kez 10 liranın üzerine çıktı. 10 liradan 100 liranın üzerine çıkması ise 5 yılı bile bulmadı. Birkaç gün önce 'fiyat artık pompanın ekranına sığmayacak' demiştik. Bugün rakam gerçekten ekrana sığmıyor. Sayın Bakan, pompa ekranını Avrupa'yla kıyaslıyorsunuz, peki vatandaşın maaşını ve alım gücünü hangi Avrupa'yla kıyaslıyorsunuz?"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Aşkın Genç'ten motorin tepkisi, Kayseri'de fiyat 102,42 TL'ye ulaştı - Son Dakika
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