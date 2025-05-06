Aşkın Yüzü Filmi Tanıtıldı - Son Dakika
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Aşkın Yüzü Filmi Tanıtıldı

Aşkın Yüzü Filmi Tanıtıldı

Romantik drama 'Aşkın Yüzü', 6 Haziran'da vizyona girecek. İki gencin aşk hikayesini anlatıyor.

06.05.2025 18:28
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Yapımcılığını Taff Pictures ve Sky Films'in, senaryosunu Ferhat Ergün'ün, yönetmenliğini ise Emre Erdoğdu'nun üstlendiği "Aşkın Yüzü" filminin tanıtım toplantısı Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Oyuncu Helin Kandemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada filmin çekimlerinin oldukça güzel bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Doğrusu çok heyecanlıyız. Set çok keyifliydi. 'Aşkın Yüzü'nün bir an önce seyirciyle buluşmasını istiyoruz." dedi.

Filmde Özlem karakterini oynadığını dile getiren Kandemir, "Burada iki insanın birbirlerinin hayatını pozitif anlamda nasıl değiştirdiklerini görüyoruz. Filmimiz bu anlamda romantik bir hikaye olmanın ötesinde." şeklinde konuştu.

Kandemir, filmin modern bir Sindirella masalı olduğunu vurgulayarak, "Seyirciyi, birbirlerini kalpleriyle bulmaya çalışan iki insandan bahsettiğimiz bir hikaye bekliyor. Filmimizde 'aşk', 'arkadaşlık', 'gençlik', 'büyümek', 'denemek' ve 'deneyimlemek' ile ilgili önemli temalar yer alıyor. Filmin bu konulara değer veren, bunlara ihtiyacı olan insanlar için önemli olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Çekim sürecinin kendisi için oldukça güzel geçtiğini belirten oyuncu, "Kendimi çok hafif hissettiğim bir setti. Aşktan, arkadaşlıktan bahsettiğimiz, hayata dair yaşanması çok keyifli duyguları anlattığımız bir yapımın parçası olduk. Filmimiz aşkın her halini anlatıyor ben de aşkın her halini seviyorum. Aşk, bir çok duyguyu içinde barındırıyor ve onun deneyimlediğim her anını seviyorum. Ama elbette günün sonunda aşkın 'mutlu yüzünü' seçerdim." değerlendirmesinde bulundu.

"Sette arkadaşlarımızla birlikte olmak çok güzeldi"

Onur Seyit Yaran ise filmde "yüz körlüğü" hastalığı olan Özgür karakterini oynadığını belirterek, "Yüz körlüğü, nörolojik bir hastalık. Burada insanların yüzlerini tam çıkartamayan, biraz flu gören ve insanları aksesuarlarından veya vücut hareketlerinden tanıyan bir karakterle karşı karşıyayız. Böyle bir karakteri canlandırmak benim için çok değişik bir deneyimdi ve role hazırlanmak, bunun içinde bulunmak da çok farklıydı." dedi.

Yaran, çekimler sırasında zorlandığının altını çizerek, "Çekimlerde hava oldukça sıcaktı ama sette arkadaşlarımızla olmak çok güzeldi. Dört haftalık bir set sürecimiz oldu. Yüz körü olan bir karakteri oynadığım için karşımdakinin yüzüne çok fazla bakmamam gerektiğini bilerek role hazırlandım. Doğrusu bu da beni biraz zorladı." görüşünü paylaştı.

Yüz körlüğü hastalığıyla ilgili oldukça detaylı bir çalışma yaptığını sözlerine ekleyen Yaran, şunları kaydetti:

"Bu nadir görülen bir hastalık. Hastalığa yakalanan insanların deneyimlerine baktım, onlarla yapılan röportajları okudum. Başlangıçta hastalığın insanların gözüyle ilgili olduğunu düşünmüştüm ama anladım ki bu nörolojik bir hastalık. Yani burada hastanın bakışından çok, gördüğünü yorumlamada bir sıkıntı var. Bundan dolayı karakterin filmde karşısındaki insanlara çok fazla odaklanmaması gerektiğini düşünerek rolümü oynamaya çalıştım. Bu da benim için çok ilginç bir deneyimdi."

Başrollerinde Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran ve Işıknaz Özedgü'nü yer aldığı "romantik drama" türündeki film, 6 Haziran'da vizyona girecek.

Yolları tesadüfen kesişen iki gencin birbirlerinin hayatlarına anlam katmasını konu alan filmde, aşkın karmaşık duygularıyla yüzleşen Özgür ile görülmenin verdiği cesaretle kendini yeniden keşfeden Özlem'in hikayesi beyaz perdeye taşınıyor.

Kaynak: AA

Onur Seyit Yaran, Helin Kandemir, Kültür Sanat, Sinema, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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