Aslan'dan iftar konuşması: Birliktelik ve adalet vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aslan'dan iftar konuşması: Birliktelik ve adalet vurgusu

15.03.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, iftar programında adalet, eşitsizlik ve birliktelik mesajları verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Suriçi Grubu üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Fatih'te bir otelde düzenlenen iftar programında masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Aslan, burada yaptığı konuşmada ramazanın görüşmek, birbirine doğru yürümek olduğunu söyledi.

Aslan, sofranın sadece karnın doyduğu değil, gönüllerin birbirine ısındığı yer olduğunu belirtti.

Dünya ve Türkiye'nin olağanüstü bir durumdan geçtiğini ifade eden Aslan, İstanbul'a ve Türkiye'ye sahip çıkmanın en önemli görevleri olduğunu dile getirdi.

Aslan, adaletsizlik ve eşitsizliğin dünyayı sardığını ifade ederek, "Dört yanımız savaşla çevrili. Ayakta kalan bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla bir arada bulunmamızın, bir masada oturup konuşabilmenin ne kadar önemli olduğunun farkına varmak durumundayız." diye konuştu.

İran'da masum çocukların üzerine bombalar yağdığını dile getiren Aslan, "Ama üzgünüm ki bir kesim Avrupa'daki ve Amerika'daki insanlar, 150 çocuk öldüğünde seslerini çıkarmıyorlar. Oysa ki bir kedi, bir kuş öldüğünde bağıranlar şimdi sessiz bir şekilde susuyorlar ve bunu normal karşılıyorlar. Yine yanı başımızda yıllardır Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Dünyanın gözü önünde masumlara zulmediliyor. İnsan olup da tüm bunları normal kabul edebilmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İftar programına bazı siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Nuri Aslan, Güncel, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 22:56:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.