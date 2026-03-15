Aslan\'dan iftar konuşması: Birliktelik ve adalet vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Suriçi Grubu üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Fatih'te bir otelde düzenlenen iftar programında masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Aslan, burada yaptığı konuşmada ramazanın görüşmek, birbirine doğru yürümek olduğunu söyledi.

Aslan, sofranın sadece karnın doyduğu değil, gönüllerin birbirine ısındığı yer olduğunu belirtti.

Dünya ve Türkiye'nin olağanüstü bir durumdan geçtiğini ifade eden Aslan, İstanbul'a ve Türkiye'ye sahip çıkmanın en önemli görevleri olduğunu dile getirdi.

Aslan, adaletsizlik ve eşitsizliğin dünyayı sardığını ifade ederek, "Dört yanımız savaşla çevrili. Ayakta kalan bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla bir arada bulunmamızın, bir masada oturup konuşabilmenin ne kadar önemli olduğunun farkına varmak durumundayız." diye konuştu.

İran'da masum çocukların üzerine bombalar yağdığını dile getiren Aslan, "Ama üzgünüm ki bir kesim Avrupa'daki ve Amerika'daki insanlar, 150 çocuk öldüğünde seslerini çıkarmıyorlar. Oysa ki bir kedi, bir kuş öldüğünde bağıranlar şimdi sessiz bir şekilde susuyorlar ve bunu normal karşılıyorlar. Yine yanı başımızda yıllardır Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Dünyanın gözü önünde masumlara zulmediliyor. İnsan olup da tüm bunları normal kabul edebilmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İftar programına bazı siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler katıldı.