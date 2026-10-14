ASML üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 55 artırıp net karını 4,96 milyar avroya çıkardı - Son Dakika
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ASML üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 55 artırıp net karını 4,96 milyar avroya çıkardı

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ASML, yapay zeka talebiyle üçüncü çeyrek gelirini yıllık yüzde 55 artışla 11,66 milyar avroya, net karını 4,96 milyar avroya çıkardı. Şirket 2026 satış hedefini 44-45 milyar avroya yükseltti; kapasitesini gelecek iki yıl boyunca yıllık yüzde 30 artıracak.

Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML, yapay zeka (AI) destekli güçlü talebin etkisiyle ciro ve karında rekor artış kaydederken, finansal sonuçlarına dair gelecek dönem için de iyimser bir öngörüde bulundu.

Avrupa'nın en değerli şirketi konumundaki ASML, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 55 artışla 11,66 milyar avroya yükseldi.

Şirketin net karı ise piyasa beklentilerini aşarak neredeyse ikiye katlanarak 4,96 milyar avroya ulaştı.

Başarılı finansal sonuçların ardından ASML, hisse başına 1,88 avro ara temettü ödeyeceğini bildirerek, cari çeyrek ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

ASML, 2026 yılının son çeyreği için piyasa beklentilerinin (14,19 milyar avro) üzerinde, 14,2 milyar ile 15,2 milyar avro arasında bir gelir ve yüzde 57 brüt kar marjı hedefliyor.

Şirket ayrıca, daha önce 43-45 milyar avro olarak açıkladığı 2026 yılı toplam satış hedefini de yukarı yönlü güncelleyerek 44 milyar ile 45 milyar avro aralığına çekti.

Küresel litografi pazarının yüzde 94'ünü elinde bulunduran ve EUV sistemlerini üretebilen tek şirket olan ASML, yoğun talep karşısında üretim kapasitesini gelecek iki yıl boyunca her yıl yüzde 30 artırma kararı aldı.

ASML Üst Yöneticisi (CEO) Christophe Fouquet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hedef aralığımızın en üst sınırında yer alan rekor bir satış gerçekleştirdik. Mevcut büyümede bir yavaşlama belirtisi görünmüyor. Müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler artık 2027 yılının da ötesine taşındı." ifadelerini kullandı.

Fouquet, yapay zeka odaklı talebin çok yüksek kaldığını belirterek, bazı küresel üreticilerin şimdiden 2029 ve 2030 yılları için sipariş planlaması yapmaya başladığını aktardı.

Kapasite artışı planladıklarını bildiren Fouquet, bu artışın bile 2027 ve 2028 yıllarındaki müşteri talebini tamamen karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ASML üçüncü çeyrekte gelirini yüzde 55 artırıp net karını 4,96 milyar avroya çıkardı - Son Dakika
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