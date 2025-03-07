ASOMDER Yeni Yönetimi Mengen'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) yönetim kurulu üyeleri, Mengen'de ziyaretlerde bulundu.

Geçen günlerde yapılan genel kurulda görevi devralan ASOMDER'in yeni yönetimi, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız'ı, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ı ve mezun oldukları Mengen Aşçılık Lisesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren ASOMDER yöneticileri, 14 Mart'ta ilçede düzenleyecekleri ve 17 deneyimli aşçının konuşmacı olarak katılacağı panele davette bulundu.???????