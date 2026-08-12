Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12-26 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali", 12-26 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl 1 opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eserin 6 temsille sahneleneceği festivalde, Kazakistan'ın Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları da yer alacak. Tüm temsiller saat 21.00'de başlayacak.

Festivalin açılışı, 12 Eylül'de Giuseppe Verdi'nin "Attila" operasıyla yapılacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek üç perdelik eser, güç, sadakat, intikam ve aidiyet temalarını Hun hükümdarı Attila ile Odabella'nın hikayesi üzerinden anlatacak.

Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahneye taşınacak eserde Attila'yı Şafak Güç, Odabella'yı Bilge Yılmaz, Foresto'yu Burak Pektaş, Ezio'yu ise Serhat Konukman seslendirecek. Eser, Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde sunulacak.

Festival kapsamında 15 Eylül'de Lev Tolstoy'un ölümsüz eseri "Anna Karenina" da bale uyarlamasıyla sahnelenecek. Young Soon Hue'nun koreografisini üstlendiği neo-klasik yapımda, Anna Karenina'nın aşk, sadakat, tutku ve kıskançlık arasında şekillenen trajik hikayesi anlatılacak.

"Carmina Burana" 250 kişilik kadroyla sahnede

Festivalin dikkati çeken yapımlarından Carl Orff'un "Carmina Burana" sahne kantatı, 19 ve 21 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Volkan Ersoy'un sahnelemesiyle gerçekleştirilecek yapımda orkestra, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans toplulukları aynı sahnede yer alacak.

Yaklaşık 250 kişilik kadroyla sahnelenecek eser, güçlü koro bölümleri, ritimleri ve koreografik anlatımıyla sanatseverlere kapsamlı bir sahne prodüksiyonu sunacak.

Festivalin kapanışı ise 25 ve 26 Eylül'de Kazakistan'ın Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Spartacus" balesiyle gerçekleştirilecek.

Aram Haçaturyan'ın bestesi, Nikolai Volkov'un librettosu ve Zaurbek Raybayev'in koreografisiyle sahneye taşınan eser, Roma İmparatorluğu'na karşı özgürlük mücadelesi veren gladyatör Spartacus'un destansı hikayesini konu alıyor.

Kuruluşu 1934 olan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun Aspendos'taki temsilleri, festivalin kapanışını görkemli bir koreografiyle gerçekleştirecek.

Sanatseverler festival biletlerine Devlet Opera ve Balesi ile Biletinial'ın internet siteleri üzerinden ve Haşim İşcan Kültür Merkezi, Aspendos Antik Tiyatrosu ile Side Antik Tiyatro Turizm Danışma Bürosu gişelerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Festival, Kültür, Güncel, Eylül, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
Ayva ağacı tartışması kanlı bitti Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın “işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan“ kararını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadı
“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında “Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

20:47
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
19:31
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı
Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 21:46:23. #7.12#
SON DAKİKA: Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.