Aspendos'ta 1800 Yıllık Şifa Sembolü Bulundu - Son Dakika
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Aspendos'ta 1800 Yıllık Şifa Sembolü Bulundu

Aspendos\'ta 1800 Yıllık Şifa Sembolü Bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aspendos'ta sağlık tanrısı Asklepios'u betimleyen heykel grubunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, "sağlık tanrısı Asklepios" ile oğlu ve yardımcısı "Telesphoros"u birlikte betimleyen, 2,20 metre boyunda mermer heykel grubunun gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında "Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği, 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık." ifadelerini kullandı.

Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eserin, Tiyatro Caddesi'ndeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulunduğunu belirten Ersoy, "MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını, uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. Aspendos'un sağlık kültlerine, inanç dünyasına ve toplumsal yaşamına yeni veriler sunan bu önemli keşif dolayısıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Roma Dönemi heykeltıraşlığının özgün özelliklerini yansıtıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise heykel grubunun ana figürünü oluşturan Asklepios, ayakta, cepheden, olgun yaşta, uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi. Vücut ağırlığını sol bacağı üzerine veren figürün sağ bacağı hafifçe bükülerek öne ve yana doğru uzanıyor.

Asklepios'un üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakılırken himationu sol omzunun üzerinden geçirilerek bel ve bacaklarının çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak biçimde düzenlendi.

Asklepios'un sol ayağının önünde, ana figüre göre oldukça küçük ölçülerde betimlenen Telesphoros yer alıyor. Çocuk görünümündeki figür, vücudunu bütünüyle örten uzun ve kapüşonlu giysisiyle tanınıyor. Anatomik ayrıntıları büyük ölçüde gizleyen bu giysi, figüre sütunumsu bir görünüm kazandırıyor.

Heykel grubunun, Doğu Meydanı ile bağlantılı Anıtsal Kapı'nın yıkıntıları arasında bulunması, eserin kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor.

Eser, Roma Dönemi Aspendosunda, Asklepios kültünün varlığını ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aspendos'ta 1800 Yıllık Şifa Sembolü Bulundu - Son Dakika

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