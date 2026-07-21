Aspendos'ta Tiyatro Caddesi Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
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Aspendos'ta Tiyatro Caddesi Gün Yüzüne Çıktı

Aspendos\'ta Tiyatro Caddesi Gün Yüzüne Çıktı
21.07.2026 11:14
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Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nde 2000 yıllık tiyatro caddesi bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nde, tiyatro ile akropolisi birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin yıllık "tiyatro caddesi" gün yüzüne çıkarıldı.

Pamphylia'nın en önemli antik kentlerinden biri olan Aspendos'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında 2022'den bu yana sürdürülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hız kazandı.

Kazılar sonucunda antik tiyatroyu akropolise bağlayan yaklaşık 300 metrelik cadde ortaya çıkarılırken, güzergah üzerinde iyi korunmuş bir ekmek fırını, kamu yapıları, sivil konutlar, anıtsal kapı ve gelişmiş altyapı sistemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.

Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bilgin, AA muhabirine, bugüne kadar tiyatrosu ve su kemerleriyle tanınan antik kentin, akropoliste yer alan anıtsal yapılarıyla da ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacağını söyledi.

Tiyatro Caddesi'nde iki yıldır yürüttükleri çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Bilgin, "Yaklaşık 300 metrelik bölümü ortaya çıkardık. Ziyaretçilerimiz artık tiyatrodan antik bir yolu takip ederek akropolise çıkabilecek. Burası antik dönemde Aspendos'un en yoğun kullanılan şehir içi ulaşım arterlerinden biriydi. Cadde boyunca kamu yapıları, sivil konutlar ve anıtsal kapıyı büyük ölçüde ortaya çıkardık." dedi.

Bilgin, caddenin doğu sur kapısının dışında antik kentin doğu nekropolisini de tespit ettiklerini ifade ederek, burada bulunan Klasik Dönem'e ait mezarın, alanın MÖ 5. yüzyılın sonlarından itibaren mezarlık olarak kullanıldığını gösterdiğini anlattı.

"Fenike sikkesi ile bölgeye özgü cam koku kapları bulundu"

Doğu Meydanı'nda mozaikli bir yapı kalıntısına ulaştıklarını aktaran Bilgin, caddenin mühendislik özelliklerinin dikkat çekici olduğuna işaret ederek, "Caddenin genişliği 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Altında yaklaşık 1 metre derinliğinde kanalizasyon sistemi bulunuyor. Taş döşemelerin eğime uygun yerleştirilmesi sayesinde depremlere rağmen zeminde kayma yaşanmamış." diye konuştu.

Kazılarda Aspendos'un ticaret hayatına ilişkin önemli bulgular da elde ettiklerini bildiren Bilgin, iki katlı dükkanlar ve stoa kompleksinde Fenike sikkesi ile bölgeye özgü cam koku kapları bulunduğunu belirtti.

Bu bulguların Aspendos'un Suriye ve Filistin gibi Doğu Akdeniz coğrafyalarıyla ticari ilişkilerini ortaya koyduğunu vurgulayan Bilgin, ortaya çıkarılan ekmek fırınının ise antik dönemdeki günlük yaşam ve mimariye ilişkin önemli bilgiler sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aspendos'ta Tiyatro Caddesi Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

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