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Assam'da Bhogali Bihu Festivali için Toplu Balık Tutma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Assam'da Bhogali Bihu Festivali için Toplu Balık Tutma Etkinliği Düzenlendi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde halk, Bhogali Bihu festivali için toplu balık tutma etkinliğine katıldı. Festival kapsamında geleneksel Assam balık ağı Jakoi kullanılarak balık tutuldu ve toplu ziyafet verildi.

Assam\'da Bhogali Bihu Festivali için Toplu Balık Tutma Etkinliği Düzenlendi
15.01.2024 - 17:16,  Güncelleme: 17:19
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NAGAON, 15 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde halk, eyalette kış hasadı sezonunun sonuna işaret eden ve Ocak ayında kutlanan Bhogali Bihu festivali için toplu halde balık tutma etkinliğine katıldı.

Festival kapsamında insanlar geleneksel Assam balık ağı Jakoi kullanarak toplu balık tutma etkinliği düzenliyor ve ardından toplu ziyafet veriyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Assam'da Bhogali Bihu Festivali için Toplu Balık Tutma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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