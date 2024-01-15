Assam\'da Bhogali Bihu Festivali için Toplu Balık Tutma Etkinliği Düzenlendi

NAGAON, 15 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde halk, eyalette kış hasadı sezonunun sonuna işaret eden ve Ocak ayında kutlanan Bhogali Bihu festivali için toplu halde balık tutma etkinliğine katıldı.

Festival kapsamında insanlar geleneksel Assam balık ağı Jakoi kullanarak toplu balık tutma etkinliği düzenliyor ve ardından toplu ziyafet veriyor.