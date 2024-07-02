Assos Ören Yeri, Yangından Sonra Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Assos Ören Yeri, Yangından Sonra Ziyarete Açıldı

Assos Ören Yeri, Yangından Sonra Ziyarete Açıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangından etkilenen Assos Ören Yeri, 3 gün boyunca ziyarete kapatıldı. Ancak yangının ardından yapılan çalışmalar sonucunda ören yerinin zarar görmediği belirlendi ve 30 Haziran'da tekrar ziyarete açıldı. Behram köyü muhtarı Numan Türkay, yangının sadece ot ve makilik alanları etkilediğini ve tarihi dokunun zarar görmediğini belirtti.

02.07.2024 12:19
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan yangından etkilenen ve makilik alanı 3 gün boyunca ziyarete kapatılan Assos Ören Yeri, kapılarını yeniden açtı.

Behram köyünde 26 Haziran'da yolun kenarında başlayıp, rüzgarın etkisiyle Assos Antik Kenti'ne kadar ilerleyen, kazı evini teğet geçen, bir arazözün yanmasına neden olan ve zeytinlik alanlarda da hasara yol açan yangın sonrası, ilk çalışmalar tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 3 gün ziyarete kapatılan Assos Ören Yeri, soğutma çalışmalarının ardından 30 Haziran'da yeniden ziyarete açıldı.

Behram köyü muhtarı Numan Türkay, 26 Haziran'da meydana gelen yangından ören yerinin de etkilendiğini, Behram köyünün ise hasar görmediğini söyledi.

Türkay, "Assos'umuz tarihi bir doku, dünyaya açılan penceremiz. Yangında tarihi dokuya asla zarar gelmedi. Sadece bu yangın, ören yerlerindeki ot ve makilik alanın yanmasından ibarettir. Athena Tapınağı'mız, tiyatromuz diğer bütün tarihi doku yerinde durmaktadır. Yetkililerin incelemelerinin ardından pazar günü itibarıyla ören yerimizi ziyarete açtık. Herkes buyursun gelsin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Assos Ören Yeri, Yangından Sonra Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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