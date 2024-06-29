Assos'ta Felsefe Sempozyumu 2024'te 17. Yüzyıl Filozoflarını Konu Alacak

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(ANKARA) - Felsefe tarihinin önemli filozoflarından Aristoteles'in de yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan 'ASSOS'ta Felsefe' sempozyumunu 24 yıldır düzenleyen Prof. Dr. Örsan Öymen; " Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey felsefe ve bilimdir. En büyük eksiklik buradadır. Felsefe ve bilim aynı zamanda laikliğin ve demokrasinin güvencesidir" dedi.

24 yıldır düzenli olarak yapılan 'Assos'ta Felsefe' sempozyumu etkinliğinin 2024 yılı uluslararası toplantısı, 1-4 Temmuz günlerinde, "17. Yüzyıl'da Felsefe: Spinoza, Descartes, Leibniz, Hobbes, Locke" konusunda gerçekleştirilecek. Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından olan Aristoteles'in de yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 24 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılabilecek.

Bu çerçevede, 17. yüzyılın önemli filozofları arasında sayılan Baruch Spinoza, Rene Descartes, Gottfried Leibniz, Thomas Hobbes ve John Locke'un, bilgi felsefesi, varlık felsefesi ve ahlak felsefesi alanındaki kuramları ele alınacak.

Sempozyuma, Prof. Dr. John Carriero (California Üniversitesi), Prof. Dr. Michael Jacovides (Purdue Üniversitesi), Prof. Dr. Samuel Newlands (Notre Dame Üniversitesi), Prof. Dr. Martin Lin (Rutgers Üniversitesi), Prof. Dr. Justin Steinberg (New York Şehir Üniversitesi), Doç. Dr. Karolina Hübner (Cornell Üniversitesi), Doç. Dr. Julia Borcherding (Cambridge Üniversitesi), Doç. Dr. Vili Lahteenmaki (Oulu Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacak.

"Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey felsefe ve bilimdir"

Etkinliği 24 yıldır düzenleyen Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Assos'ta Felsefe etkinliği ve felsefenin önemi konusunda ANKA Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye gibi, felsefenin, bilimin, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşüncenin yeterince teşvik edilmediği ve toplumun dinci dogmaların esiri haline getirildiği bir ülkede, felsefe alanında bir çalışma ve etkinlik yapmak başlı başına bir zorluk olduğu gibi, sürdürülebilir olan bir etkinliği gerçekleştirmek daha da zor bir iştir. Şunu söylemeliyim ki, Assos'ta Felsefe, Cumhuriyet tarihinde, felsefe alanında, 24 yıl boyunca, hem uluslararası hem de ulusal bağlamda nitelikten taviz vermeden gerçekleşen, dünya çapında önemli felsefecileri Türkiye'ye konuşmacı olarak getiren ve sürdürülebilir olduğunu kanıtlamış ilk ve tek etkinliktir. Başka alanlarda ve disiplinlerde bile bunun fazla bir örneği olmayabilir.

Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey felsefe ve bilimdir. En büyük eksiklik buradadır. Felsefe ve bilim aynı zamanda laikliğin ve demokrasinin güvencesidir; dinci dogmatizmin ve despotizmin panzehiridir. Türkiye tek başına sanatsal etkinliklerle, edebiyat, tiyatro, sinema, resim, heykel, müzik ve bu alanlardaki etkinliklerle ve festivallerle kurtulamaz. İster kamu sektöründe olsun ister özel sektörde olsun birçok kişinin anlamadığı şey budur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En gerçek kılavuz bilimdir, akıldır' demesi boşuna değildir.

Sanat, yaşamsal önemde ve değerde bir alandır, ama felsefe ve bilimin olmadığı yerde, sanat tek başına bir toplumu daha ileriye götürmez ve bir toplumun ileri uygarlık seviyesini yakalamasını sağlamaz. Bunu anlamak için uygarlık tarihini incelemek, antik Yunan döneminde, Rönesans'ta, 17. ve 18. yüzyıl'da felsefe ve bilim alanında yaşanan gelişmeleri, aydınlanma çağlarını ve bu çağların toplum ve siyaset üzerindeki etkisini incelemek ve araştırmak yeterli olacaktır."