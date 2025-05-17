Assos'ta Öğretmen Akademisi Eğitimi - Son Dakika
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Assos'ta Öğretmen Akademisi Eğitimi

Assos\'ta Öğretmen Akademisi Eğitimi

Çanakkale'de düzenlenen eğitimde 150 öğretmene Assos'un tarihi ve kültürü aktarıldı.

17.05.2025 14:43
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin mesleki gelişimleri artırmak amacıyla düzenlediği şehir ve kültür akademilerinin eğitim serisi Çanakkale'de Aristoteles'in ilk felsefe okulunu kurduğu Assos'ta gerçekleştirildi.

Bakanlığın yürüttüğü Edebiyat Akademileri, Müzik Akademileri ve Şehir ve Kültür Akademileri alanlarında öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Çanakkale Öğretmen Akademilerinin "Şehir ve Kültür" alanında Assos Antik Kenti'ndeki Antik Amfi Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirilen eğitime 150 öğretmen katıldı.

Akademi eğitiminde öğretmenlere Assos'un tarihi, geçmiş kültürü, yapılarını ve geçirdiği değişimler aktarılırken, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmak adına şehir ve kültür akademisi altında bölgenin değerleri de tanıtıldı.

Eğitimde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Assos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan tarafından katılımcılara bölgenin tarih, kültürü, yapıları ve geçirdiği değişimler anlatıldı.

"Çok önemli bir eğitimi Assos'ta gerçekleştirdik"

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AA muhabirine, çok önemli bir eğitimi Assos'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirildiğini anlatan Hayta, "Bu proje ile öğretmen akademileri ile duygu, düşünce ve davranışta güzeli arayan, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetinin aklıselim, kalbiselim zevkiselim seslenişinin günümüze sunduğu çağrıya kulak verecek nesilleri yetiştiren çelebi öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin sürekli gelişimlerini destekleyen onları en iyi şekilde donatan ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel becerilerini artıran öğretmen akademilerini önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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