Astana Büyükelçiliği Ödemeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Astana Büyükelçiliği Ödemeleri Tamamlandı

24.06.2026 16:05
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Dışişleri Bakanlığı, Astana Büyükelçiliği için tüm ödemelerin yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Astana Büyükelçiliği yapımını üstlenen şirketin tüm hak edişlerinin ödendiğini, ödemelerin tutanakla belgelenerek nakit olarak yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Astana Büyükelçiliği yapım işi davasında mahkemeye sahte imzalı ödeme belgeleri sunduğu ve 15 milyon doların elden nakit verilmiş gibi gösterildiği iddialarına ilişkin gazetecilere verilen yanıtta, Astana Büyükelçiliği kançılarya, ikametgah ve memur konutu inşaatının gerçekleştirilmesi amacıyla 03 Mayıs 2007 tarhinde ihale yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yurt dışındaki temsilcilik binalarının yapım işlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. ve 4. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 4 Kasım 2004 tarihli ve 25633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004/8030 sayılı ve "İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esasları" ihtiva eden Bakanlar Kurulu Kararı temelinde yürütüldüğü belirtildi.

"İhaleye beş inşaat şirketi katılmış, en uygun teklifi veren Yapı Uluslararası İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş.'yle 13 Haziran 2007 tarihinde 26.250.000 ABD Doları bedelle yapım sözleşmesi imzalanmıştır" bilgisine yer verilen yanıtta, bahse konu iş kapsamında yükleniciye on hak ediş düzenlendiği, sözleşme bedelinin yüzde 10'u oranında avans ödendiği kaydedildi."

Bakanlık yanıtında yer alan ödeme listesine göre, avans 2 milyon 625 bin ABD Doları, birinci hakediş 1 milyon 336 bin 950 ABD Doları, ikinci hakediş 3 milyon 917 bin 680 ABD Doları, üçüncü hak ediş 3 milyon 918 bin 206 ABD Doları, dördüncü hakediş 3 milyon 918 bin 215 ABD Doları, beşinci hakediş 1 milyon 434 bin 105 ABD Doları, altıncı hakediş 1 milyon 166 bin 346 ABD Doları, yedinci hakediş 1 milyon 163 bin 60 ABD Doları, sekizinci hakediş 3 milyon 158 bin 50 ABD Doları ve dokuzuncu hakediş 2 milyon 760 bin 640 ABD Doları olarak belirtildi. Bu ödemelerin toplamı 25 milyon 398 bin 252 ABD Doları.

"ŞİRKETE TÜM HAK EDİŞLER ÖDENDİ"

Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Onuncu ve son hak ediş bedeli şirketin yargı kararıyla kesinleşen işçi alacaklarının ödenmesi için doğrudan ilgili mahkemelerin veznelerine yatırılmıştır. Dolayısıyla, şirkete tüm hak edişleri ödenmiş olup, şirketin İdare'den herhangi bir alacağı kalmamıştır."

İşin geçici kabul çalışmaları esnasında, İdare tarafından işle ilgili çeşitli kusur ve eksiklikler tespit edilmiş ve bunları Geçici Kabul Komisyonu'nun belirlediği sürede gidermesi Şirketten istenmiş ise de Şirket, yapılan tüm bildirimlere rağmen bu kusur ve eksiklikleri gidermemiştir. Bunun üzerine, İdare, Şirketle akdettiği Sözleşmenin 20/d maddesinin kendine tanıdığı yetkiye dayanarak, 2004/8030 sayılı 'İdarelerin Yabancı

Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar' temelinde 05 Aralık 2010 tarihinde ayrı bir ihale açmış ve kusur ve eksikliklerin giderilmesi işini üçüncü bir tarafa vermiştir.

Ödemeler, tutanakla belgelenerek nakit olarak yapılmıştır. Bankacılık sistemindeki sorunlar veya kısıtlamalar, ayrıca güvenlik ihtiyaçları gibi nedenlerle işin yapıldığı ülkedeki yerel şartların zorunlu veya gerekli kıldığı hallerde, tutanakla kayıt altına alınma veya ödeme belgesi verilmesi suretiyle yükleniciye ilgili Misyon tarafından nakit ödeme yapılması yöntemi geçerli olup, o dönemdeki koşullar sebebiyle Astana'da da uygulanmıştır."

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astana Büyükelçiliği Ödemeleri Tamamlandı - Son Dakika

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