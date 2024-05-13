Astana'da Litvanya'daki Tatar ve Karaim Türklerinin tarihi ve kültürünü anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Astana'da Litvanya'daki Tatar ve Karaim Türklerinin tarihi ve kültürünü anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi

Astana\'da Litvanya\'daki Tatar ve Karaim Türklerinin tarihi ve kültürünü anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi'nde, Litvanya'daki Tatarların ve Karaim Türklerinin tarihi ve kültürünü anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide Litvanya'daki Tatar ve Karaim Türklerinin tarihi, kültürü ve yaşam tarzını anlatan fotoğraflar yer aldı. Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, serginin küçük Türk topluluklarının kültürüne ve tarihine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

13.05.2024 19:23
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Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi'nde, Litvanya'daki Tatarların ve Karaim Türklerinin tarihi ve kültürünü anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi.

Başkent Astana'da Türk Akademisi binasında Litvanya'nın Astana Büyükelçiliği ile işbirliğinde düzenlenen sergiye, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Litvanya'nın Astana Büyükelçisi Egidijus Navikas'ın yanı sıra diplomatlar, bilim insanları ile Astana'daki Tatar diasporasının temsilcileri katıldı.

Sergide Litvanya'daki Tatar ve Karaim Türklerinin tarihi, kültürü ve yaşam tarzını anlatan fotoğraflar yer aldı.

Mustafayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Litvanya Tatarları, bu coğrafyaya Altın Orda döneminde Kırım Hanlığından göç etmiş ve orada yerleşmişler. Dolayısıyla onlara Litvanya Tatarları derler. Bu Tatarlar hem Litvanya'nın hem Polonya'nın genel olarak Doğu Avrupa'nın tarihinde çok büyü bir rol oynamışlar. Özellikle Litvanya'nın kültürü ve askeri harp tarihinde önemli yer tutmuşlar. Bugün de Tatarlar Litvanya topluluğunun çok önemli bir kısmını teşkil etmektedirler." dedi.

Litvanya'da yaşayan diğer bir Türk topluluğunu da Karaimlerin oluşturduğunu kaydeden Mustafayev, şunları kaydetti:

"Bazı ilim adamlarına göre Karaimler, bugünde Hazar Kağanlığından kalmış tek topluluktur. Onlar da hem Litvanya hem Türk tarihinde çok önemli yer tutmuşlar. Özellikle Karaimler arasında Türkoloji'ye büyük bir katkı vermiş isimler var. Maalesef bugün Karaimlerin dili kaybolmak üzeredir."

Mustafayev, Türk Akademisi olarak küçük Türk topluluklarını önemsediklerini dile getirerek, "Doğu Avrupa'daki küçük Türk topluluklarının hem kültürüne hem tarihine dikkat çekmek için bu sergiye ev sahipliği yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Astana'da Litvanya'daki Tatar ve Karaim Türklerinin tarihi ve kültürünü anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika

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