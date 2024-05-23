Astana'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Astana'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi

Astana\'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Ege Bölgesi'ne ait yemeklerin tanıtımı ve sunumu yapıldı. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile eşi Ahu Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, şef Umut Karakuş'un hazırladığı Ege Bölgesi'ne ait lezzetler, Kazakistan'ın önde gelen bürokratlarına, iş insanlarına, kültür ve sanat ile medya temsilcilerine ikram edildi. Ege Bölgesi'nin zengin mutfağı hakkında bilgi veren Karakuş, Türk mutfağının dünyada bilinirliğinin arttığını vurguladı.

23.05.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi'ne ait yemeklerin tanıtımı ve sunumu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile eşi Ahu Kapucu'nun ev sahipliğinde Astana'daki bir restoranda etkinlik düzenlendi.

Türk Hava Yolları (THY) ile TAV Havalimanlarının destekleriyle düzenlenen etkinlikte şef Umut Karakuş'un hazırladığı Ege Bölgesi'ne ait lezzetler, Kazakistan'ın önde gelen bürokratlarına, iş insanlarına, kültür ve sanat ile medya temsilcilerine ikram edildi.

Ege Bölgesi'nin lezzetleri hakkında bilgi veren Karakuş'un yemekleri, misafirlerce beğenildi.

"Enginar ağırlıklı bol zeytinyağlı bir menü yaptık"

Şef Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kazakistan'a ilk kez geldiğini ve Kazak kardeşleriyle bir arada bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Karakuş, bu sene "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi'nin yemeklerinin tanıtıldığını belirterek, "Ege mutfağı, Akdeniz'in çok çeşitliliğiyle dünyanın en zengin mutfaklarından bir tanesidir." dedi.

Kazakistan'da enginarın olmadığını duyduğunu söyleyen Karakuş, "Ege'nin zenginliği buralara da gelsin diye sadece enginar ağırlıklı ve bol zeytinyağlı bir menü yaptık. Ayrıca mezelerimizin yanı sıra ahtapot, mücver, damla sakızlı muhallebimiz de var." ifadelerini kullandı.

Türk mutfağının dünyada bilinirliğinin arttığına dikkati çeken Karakuş, şöyle konuştu:

"Burada mutfakta çalışan bir arkadaşımız bana 'çok şanslısınız' dedi. Neden dediğimde, komşularınız bile çok çeşitli dedi. Gerçekten Türkiye'ye baktığınızda dört bir yanındaki komşuları bile çok farklı kültürlere sahip. Haliyle birbirimize yansıtıyoruz bunu. Dolayısıyla özellikle Osmanlı mutfağı dünyada birçok mutfağı besleyen ve temelini oluşturan bir mutfak."

Kaynak: AA

Mustafa Kapucu, Kazakistan, Türkiye, Astana, Ege, Gastronomi, Kültür, Diplomasi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astana'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:26:42. #1.13#
SON DAKİKA: Astana'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement