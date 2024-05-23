Astana\'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi'ne ait yemeklerin tanıtımı ve sunumu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile eşi Ahu Kapucu'nun ev sahipliğinde Astana'daki bir restoranda etkinlik düzenlendi.

Türk Hava Yolları (THY) ile TAV Havalimanlarının destekleriyle düzenlenen etkinlikte şef Umut Karakuş'un hazırladığı Ege Bölgesi'ne ait lezzetler, Kazakistan'ın önde gelen bürokratlarına, iş insanlarına, kültür ve sanat ile medya temsilcilerine ikram edildi.

Ege Bölgesi'nin lezzetleri hakkında bilgi veren Karakuş'un yemekleri, misafirlerce beğenildi.

"Enginar ağırlıklı bol zeytinyağlı bir menü yaptık"

Şef Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Kazakistan'a ilk kez geldiğini ve Kazak kardeşleriyle bir arada bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Karakuş, bu sene "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi'nin yemeklerinin tanıtıldığını belirterek, "Ege mutfağı, Akdeniz'in çok çeşitliliğiyle dünyanın en zengin mutfaklarından bir tanesidir." dedi.

Kazakistan'da enginarın olmadığını duyduğunu söyleyen Karakuş, "Ege'nin zenginliği buralara da gelsin diye sadece enginar ağırlıklı ve bol zeytinyağlı bir menü yaptık. Ayrıca mezelerimizin yanı sıra ahtapot, mücver, damla sakızlı muhallebimiz de var." ifadelerini kullandı.

Türk mutfağının dünyada bilinirliğinin arttığına dikkati çeken Karakuş, şöyle konuştu:

"Burada mutfakta çalışan bir arkadaşımız bana 'çok şanslısınız' dedi. Neden dediğimde, komşularınız bile çok çeşitli dedi. Gerçekten Türkiye'ye baktığınızda dört bir yanındaki komşuları bile çok farklı kültürlere sahip. Haliyle birbirimize yansıtıyoruz bunu. Dolayısıyla özellikle Osmanlı mutfağı dünyada birçok mutfağı besleyen ve temelini oluşturan bir mutfak."