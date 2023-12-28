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Astana Yeni Yıla Işıklandırılarak Hazırlanıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana, yeni yıl için turistik mekanları ve caddeleri ışıklandırılarak donatıldı. Şehirde bulunan dev yılbaşı ağaçları da renkli dekorlarıyla dikkat çekiyor. Astana'da her gün çeşitli konserler ve etkinlikler düzenleniyor.

Astana Yeni Yıla Işıklandırılarak Hazırlanıyor
28.12.2023 - 20:30,
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Kazakistan'ın başkenti Astana, yeni yıl için ışıklarla donatıldı.

Astana'nın, 2024'ü karşılamaya hazırlanan turistik mekanları başta olmak üzere caddeleri ışıklandırıldı.

Yeni yıl öncesi ışıl ışıl olan şehrin pek çok yerinde bulunan dev yılbaşı ağaçları da renkli dekorlarıyla fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Astana sakinleri ile misafirleri, söz konusu yılbaşı ağaçlarının etrafındaki kaydıraklardan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Özellikle "yılbaşı masalı" temasıyla süslenen Astana'daki valilik binası önü başta olmak üzere, Expo Fuar Merkezi, Esil Nehri kenarı ve Kazak Eli Meydanı gibi yerlerde her gün çeşitli konserler ve etkinlikler düzenleniyor.

Astana Valiliği, yılbaşı gecesi üç farklı noktada havai fişek gösterilerinin düzenleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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