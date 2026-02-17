AŞTİ'de Kaçak Altın Operasyonu - Son Dakika
AŞTİ'de Kaçak Altın Operasyonu

AŞTİ\'de Kaçak Altın Operasyonu
17.02.2026 13:13
AŞTİ'de ele geçirilen kaçak altınla ilgili polis ve güvenlik görevlisine rüşvet suçlamasıyla dava açıldı.

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Fransa uyruklu Emir S.'nin valizinde ele geçirilen 15 kilo kaçak altından 1 kiloluk külçe altını rüşvet olarak alıp şüphelinin kaçmasına göz yumdukları öne sürülen polis memuru Recep Ş. ve özel güvenlik görevlisi Çağlar E. hakkında 'Rüşvet almak', Emir S. hakkında ise 'Rüşvet vermek' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

AŞTİ'de, geçen yıl 19 Ekim'de Fransa uyruklu Emir S.'nin valizinde 1'er kiloluk külçeler halinde 15 kilo kaçak altın ele geçirildi. İddiaya göre; Emir S., polis noktasına alındıktan sonra 14 külçe altını sırt çantasına koyarak kaçtı. Polis memuru Recep Ş.'nin durumu diğer ekiplere bildirmesi üzerine Emir S., 14 külçe altınla yakalandı. Külçe altınlardan biri polis noktasındaki Recep Ş.'nin montunun cebinde bulundu. Güvenlik kamerası incelemesinde, özel güvenlik görevlisi Çağlar E.'nin altınlardan birini alıp, kameranın görmediği bölüme geçtiği ve burada polis memuru Recep Ş.'ye verdiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmanın ardından Emir S. ile polis memuru Recep Ş. tutuklandı, özel güvenlik görevlisi Çağlar E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ALTINLAR MERKEZ BANKASI'NA TESLİM EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 kilo külçe altın karşılığında diğer 14 kilogram altının kaçırılmasına göz yumulduğu, şüphelilerin birlikte hareket ettiği ve eylemin müşterek faillik kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Polis memuru Recep Ş. ve özel güvenlik görevlisi Çağlar E. hakkında 'Rüşvet almak', Emir S. hakkında ise 'Rüşvet vermek' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ele geçirilen altınlar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na teslim edildi.

'RÜŞVET ALMIŞIZ İZLENİMİ YARATTI'

Sanık Recep Ş., savunmasında, olayın kendisine yönelik kumpas olduğunu iddia ederek, "Şahsın panik hareketleri vardı. Sürekli bilgisayarımın bulunduğu yere geliyordu. Montum askıda asılı duruyordu. Bu şahsın, montumun içine altınları koyup kaçmayı kafasına koymuş olduğunu düşünüyorum. Şüpheli şahıs, bize yönelik rüşvet almışız, izlenimi yarattı. Eğer altını ben cebime koymuş olsaydım, mesaim bittiğinde montumu alır çıkar giderdim" dedi.

'KİMSEYE RÜŞVET VERMEDİM

Sanık Emir S. ise savunmasında altınlarının çalınacağı korkusuyla hareket ettiğini iddia ederek, "Polis memuru ile güvenlik görevlisi kendi aralarında konuştu. Altınlarımı alacaklarından şüphelendiğim için altınların fotoğrafını çektim. Türkçe bilen bir arkadaşıma ses kaydı yolladım. Arkadaşım bana, altınları çalmak için kendi aralarında konuştuklarını söyledi. Bunun üzerine altınları sırt çantama yerleştirdim ve odadan hızlıca çıktım. Polis noktasında yakalandığım sırada, 15 kilogram külçe altından 1 kilogramının dışarıda bulunan Recep isimli polis memurunun telefonla konuştuktan sonra masanın üzerine aldığını gördüm. Ben kimseye rüşvet vermedim. Kaçakçılık suçunu da kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'ALTINI ALIP ALMADIĞINI GÖRMEDİM'

Sanık Çağlar E. de olay anına ilişkin, "Recep isimli polis memuru altınlardan birini incelemek için istedi. Ben de kendisine verdim. Üzerindeki seri numarasına ve hangi ülkeden geldiğine baktı. Karşı tarafla konuşması sırasında rüşvet ya da tehdit içerikli herhangi bir konuşmaya şahit olmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Recep'in üzerinden altının nasıl çıktığını bilmiyorum. Altını alıp almadığını da görmedim" iddialarında bulundu.

Kaynak: DHA

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi, Ekonomi, Fransa, Güncel, Polis, Emir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel AŞTİ'de Kaçak Altın Operasyonu

AŞTİ'de Kaçak Altın Operasyonu
