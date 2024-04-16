Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 706 bin 480 yolcunun uğrak noktası oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara'nın ana ulaşım merkezlerinden birisi olan AŞTİ'ye 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaptı.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçiren vatandaşların yoğunluk oluşturduğu AŞTİ'ye 706 bin 480 yolcu ayak bastı.
Temizlik, güvenlik, trafik gibi konularda tüm önlemlerin artırıldığı AŞTİ'de süreç boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › AŞTİ, Ramazan Bayramı tatilinde 706 bin 480 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yanında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü. Yangın sonucunda depodan geriye sadece küller kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 53 kişiden biri, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Operasyonda ayrıca horoz dövüştürülen alanda bulunan 29 horoz da koruma altına alındı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, R.B.K. idaresindeki bir otomobil, bariyere çarparak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten kurtuldu. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sincan Cezaevi'nde yargılanan sanık Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Duruşma 18 Nisan Perşembe günü devam edecek. Sanık Kaplan, gizli tanıkların ifadesinin usule uygun alınmadığını iddia etti. Ayrıca, araç ve telefon konularında da kendini savundu. Diğer sanıklar da savunmalarını yaptı ve tahliye taleplerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı ile sanık Kaplan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan'da resmi ziyarette bulunarak Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi. Taraflar, Gürcistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin önemini vurgulayarak, işbirliğinin derinleşeceği umudunu dile getirdi.
Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı kutlama ziyaretinde bulundu. Türkoğlu, ziyarette Çetinkaya'yı tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Türkoğlu, esnaf olarak beklentilerini Çetinkaya'ya iletti. Çetinkaya da, esnafın taleplerine duyarlı olacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?