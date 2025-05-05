Astım İlaçlarının Kullanımında Doğru Teknik Önemli - Son Dakika
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Astım İlaçlarının Kullanımında Doğru Teknik Önemli

Türk Toraks Derneği, astım tedavisinde doğru inhaler kullanımı vurgulandı.

05.05.2025 13:58
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Türk Toraks Derneği, astım tedavisinde kullanılan ilaçların, doğru teknikle uygulanmadığında akciğerlere yeterli miktarda ulaşamayacağı için etkili olamayacaklarını belirtti.

Dernekten 6 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, astımın akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığı olduğu belirtildi.

Dünyada 350 milyon kişinin astım hastası olduğu ve her yıl 400 binden fazla kişinin astıma bağlı olarak yaşamını yitirdiği vurgulanarak, Türkiye'de her bin ölümden yaklaşık 3'ünün astım nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Küresel Astım Girişimi (GINA) tarafından 2025 için seçilen temaya uygun olarak, Türkiye'de Dünya Astım Günü'nün bu yılki temasının "Astımda inhaler tedavi: Ne kadar doğru o kadar etkili" şeklinde belirlendiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya Astım Gününde, aile hekimleri başta olmak üzere çeşitli branştan hekimlerimize, eczacılarımıza, hemşirelerimize ve hastalarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek güncel astım tedavisi ve inhaler eğitimi ile ilgili bilgilerin güncellenmesi planlanmıştır."

Astımın tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiği aktarılarak, doğru tanı için yakınmaların değerlendirilmesinin yanı sıra solunum fonksiyon testlerinin yapılması ve bu geriye dönüşümlü hava yolu darlığının gösterilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Hastaların ilaçları nasıl kullanacağını bilmesi önem taşıyor

Astım tedavisinde amacın, hastalığın yakınmalarının kontrol altına alınması ve hastanın yaşamını normale en yakın şekilde devam ettirmesi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastalığın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastanın verilen tedavileri önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulaması, astım tetikleyicilerinden uzak durulması, birlikte seyreden diğer hastalıkların da tedavi edilmesi ile astımın belirtileri kontrol altına alınabilmektedir."

Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru teknikle ve belirtilen düzende kullanılmaması, solunum yolu enfeksiyonları, alerjenler, sigara dumanı ve kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak gösterildi.

Astım kontrolünü kolaylaştıran faktörler arasında ise tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, obez hastaların kilo vermesi, solunan ortam havasının temiz tutulması ve hastaların ilaçlarını doktorun önerdiği şekilde kullanmasının olduğu belirtildi.

İnhaler yolla uygulamanın, ilaçların daha düşük dozlarda ve etkili şekilde verilmesine olanak sağladığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İnhaler ilaçların bu olumlu sonuçları için doğru şekilde kullanımı da çok önemlidir. Ancak yapılan araştırmalar, pek çok astımlı hastanın, sprey tipi veya kuru toz şeklindeki inhaler cihazını doğru teknikle kullanmadığını göstermiştir. Doğru uygulanmadığında, ilaç, akciğerlere yeterli miktarda ulaşamayacağı için tedavi de etkili olamayacaktır. Bu nedenle hastaların bu ilaçları nasıl kullanacaklarını bilmeleri, cihazları doğru kullanıp kullanmadıklarını her başvuruda hekime kontrol ettirmeleri çok önemlidir."

Kaynak: AA

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