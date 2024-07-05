Astoria Grande Kruvaziyeri Trabzon'a Geldi

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 995 yolcusu ve 434 kişilik mürettebatıyla Trabzon'a geldi.
Samsun'dan sabah hareket eden, 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.
Turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.
Akşam saatlerinde kentten ayrılacağı belirtilen geminin, 19 Temmuz'da tekrar gelmesi bekleniyor.
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