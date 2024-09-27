Astoria Grande Kruvaziyeri Trabzon\'da

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 1076 yolcusuyla Trabzon Limanı'na demir attı.
Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.
Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş için limandan ayrıldı.
Bu yıl 19'uncu kez Trabzon Limanı'na gelen, 449 kişilik mürettebata sahip kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.
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