AstraZeneca, Shanghai'yı küresel stratejik merkez olarak belirledi - Son Dakika
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AstraZeneca, Shanghai'yı küresel stratejik merkez olarak belirledi

AstraZeneca, Shanghai\'yı küresel stratejik merkez olarak belirledi

Çin'in doğusundaki Shanghai kenti, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın beşinci küresel stratejik merkezi olarak seçildi. Şirket, Shanghai'daki merkezin araştırma, geliştirme, ticaret ve üretim faaliyetlerini entegre ettiğini ve AstraZeneca'nın küresel stratejisi için önemli bir rol oynadığını açıkladı. AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, Shanghai'nin stratejik çabalarının merkezinde yer aldığını belirtti ve Çin'deki klinik araştırma verilerinin uluslararası tanınmasını teşvik etmenin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

27.02.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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SHANGHAİ, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın ABD, İsveç ve İngiltere'deki merkezlerinin ardından beşinci küresel stratejik merkez olarak belirlendi. Şirket, bu gelişmeyi Pazartesi günü başlayan 2024 Shanghai Biyo-Farmasötik Endüstrisi Uluslararası Kalkınma Konferansı'nda duyurdu.

Shanghai'daki merkez, araştırma ve geliştirme (AR-GE), ticaret ve üretim faaliyetlerini entegre eden küresel bir stratejik merkez olma özelliğine sahip. Şirketten yapılan açıklamaya göre merkez, AstraZeneca'nın küresel stratejisi, Ar-Ge çalışmaları ve uzun vadeli gelişimi için stratejik bir fırlatma rampası olarak önemli bir rol oynuyor.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, "AstraZeneca otuz yılı aşkın süredir Çin'de kök salmış durumda. Shanghai ise stratejik çabalarımızın merkezinde yer alıyor" dedi.

AstraZeneca'nın geniş Çin pazarını daha fazla keşfetmeye kararlı olduğunu belirten Soriot, "Shanghai ve Yangtze Nehri Deltası bölgesinin yerel inovasyonları küreselleştirmek için uluslararası yeteneklerinden yararlanması adına büyük bir fırsat mevcut. Çin'deki klinik araştırma verilerinin uluslararası tanınmasını teşvik etmek buna örnek gösterilebilir" dedi.

Kaynak: Xinhua

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