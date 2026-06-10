Astronot Atasever, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astronot Atasever, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı

Astronot Atasever, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı
10.06.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Hakkari'de öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen söyleşiye katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu sürecinin öncesi ve sonrasındaki deneyimlerini anlattı.

Farklı ülkelerde aldığı teorik ve uygulamalı eğitimlere de değinen Atasever, NASA merkezleriyle ilgili bilgiler verdi.

Uzay yolculuğu esnasında yaşadıklarını ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları anlatan Atasever, Milli Uzay Programı hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

Söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Koordinatörü İdris Arslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Tuva Cihangir Atasever, Teknoloji, Türkiye, Hakkari, Eğitim, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astronot Atasever, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Grubu’na Diyarbakır’da bir silahlı saldırı daha
Koç Grubu'na Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:44:26. #7.13#
SON DAKİKA: Astronot Atasever, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.