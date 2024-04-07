Astsubay Samet Doymuş, trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkayış, AA'nın milli mücadele döneminden bu yana ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran bir kuruluş olduğunu belirterek, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren AA çalışanlarına kolaylık ve başarı diledi.