Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası - Son Dakika
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Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Antalya'da 15 yaşındaki çocuğu öldüren astsubaya müebbet hapis cezası verildi.

12.02.2025 15:51
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Antalya'da 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla öldürdüğü için 25 yıl, hırsızlık suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırılan astsubay, yeniden yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık, tahliyesini talep ettiğini belirterek, kimseyi öldürmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık M.D.Y'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

Olay ve adli süreç

Araçla Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana 16 Ekim 2022'de giden Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanına gelen kişi, kendini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapmaya çalışmıştı.

Olay yerinden kaçan Y.S.Y. erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istemiş, Yusuf Dellal'in ağabeyi ile tekrar olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulan erkek arkadaşının cesediyle karşılaşmıştı.

İhbarın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmış, daha sonra 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan zanlının jandarmada görevli astsubay M.D.Y olduğu öğrenilmişti.

M.D.Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık M.D.Y'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanığın iyi hali nedeniyle ceza 25 yıla indirilmişti. Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.

Karar, itiraz sonrası Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Kaynak: AA

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