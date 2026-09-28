Asu Kaya, Osmaniye'de okula silahla girilmesini ciddi güvenlik sorunu olarak niteledi - Son Dakika
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Asu Kaya, Osmaniye'de okula silahla girilmesini ciddi güvenlik sorunu olarak niteledi

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Asu Kaya, Osmaniye\'de okula silahla girilmesini ciddi güvenlik sorunu olarak niteledi
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de öğretmenin okul bahçesinde silahla öldürülmesine tepki gösterdi. Kaya, okula silahla girilebilmesini ciddi güvenlik ve yönetim sorunu olarak niteledi; ihmalin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde bir öğretmenin silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bir okula silahla girilebiliyorsa, ortada ciddi bir güvenlik ve yönetim sorunu vardır" dedi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde bir öğretmenin ruhsatsız silahla vurularak katledildiğini belirtti.

Hayatını kaybeden öğretmene Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı dileyen Kaya, şunları kaydetti:

"Bir okula silahla girilebiliyorsa, ortada ciddi bir güvenlik ve yönetim sorunu vardır. ve sormamız gerekenler çok açık: Bir saldırgan okula elini kolunu sallayarak nasıl girebildi? Güvenlik tedbirleri neden yetersiz kaldı? Daha önce bilinen husumet veya risk varsa neden gerekli önlemler alınmadı? Okul giriş-çıkış güvenliği neden sağlanamadı? Devletin okullarımızı koruma sorumluluğu neden yerine getirilemedi? Artık 'neden oldu?' sorusundan önce 'nasıl engellenemedi?' sorusuna cevap verilmelidir.

Her olaydan sonra birkaç açıklama yapıp gündemi değiştirmek yetmez. Bu ihmallerin siyasi ve idari sorumluluğu kimdeyse ortaya çıkarılmalı, kamuoyuna açıkça hesap verilmelidir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sizin güvenlik zafiyetlerinizin bedelini canlarıyla ödemek zorunda değil."

Kaynak: ANKA
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