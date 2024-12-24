Asu Kaya, Patlama Bölgesine Gidiyor

(ANKARA)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikası patlamasının meydana geldiği Balıkesir Karesi'ye gidiyor.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, mühimmat fabrikasındaki patlamada 8'i kadın 11 kişinin hayatını kaybettiği Balıkesir Karesi'ye gidiyor. Kaya, olay yerinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgi alacak.
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