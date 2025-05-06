Suudi Arabistan'da, 30 ülkeden 240 öğrencinin katılımıyla Asya Fizik Olimpiyatları (APhO) başladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliğinden (UNA) yapılan açıklamada, Asya Fizik Olimpiyatlarının, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığının yanı sıra Kral Abdulaziz Vakfı ve Üstün Yetenekliler Vakfı'nın katkılarıyla düzenlendiği belirtildi.
Suudi Arabistan'ın doğusundaki Zahran şehrinde düzenlenen etkinliğin, 4-12 Mayıs tarihleri arasında devam edeceği ifade edildi.
Asya ülkelerindeki 30 ülkeden 240 öğrencinin katılımıyla düzenlenen Asya Fizik Olimpiyatları'nın 100 uluslararası uzman gözetiminde gerçekleştiği kaydedildi.
İlk defa 2000 yılında Endonezya'da düzenlenen organizasyon kapsamında, Suudi Arabistan'ın 25. Asya Fizik Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Asya Fizik Olimpiyatları Suudi Arabistan'da Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?