Tekirdağ'da Asyaport Limanı Çalışanları Sahilde Temizlik Yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Asyaport Limanı Çalışanları Sahilde Temizlik Yaptı

Tekirdağ\'da Asyaport Limanı Çalışanları Sahilde Temizlik Yaptı

Tekirdağ'da Asyaport Limanı çalışanları, çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde plaj temizliği yaptı. Yaklaşık 100 kişi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 200 poşet çöp toplandı ve belediye ekiplerine teslim edildi. Liman çalışanları, gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için çevre temizliği etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

01.06.2024 14:33
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Tekirdağ'da Asyaport Limanı çalışanları, çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla sahilde temizlik yaptı.

Limanda çalışan yaklaşık 100 kişi, Barbaros Mahallesi'nde bir araya geldi.

Çalışanlar, Barbaros ve Kumbağ mahallelerindeki plajlarda yaptıkları temizlikle 200 poşet çöp topladı. Toplanan çöpler belediye ekiplerine teslim edildi.

Liman çalışanlarından Buse Dölarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakılması gerektiğini belirten Dölarslan, "Çevre Günü'ne özel yapmış olduğumuz etkinlikle, çevreye verdiğimiz zararları en aza indirmek için çaba içerisindeyiz. Bugün hem Barbaros hem Gündal plajını temizleyerek halkımızda bir bilinç uyandırmak istedik. Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmek, mümkünse yok etmek istiyoruz." diye konuştu.

Dölarslan, Tekirdağ'da sahillerin daha temiz olması için bu tür etkinlikleri zaman zaman düzenlediklerini, yaptıkları çevre temizliğiyle herkese örnek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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