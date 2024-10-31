At Yetiştiriciliği İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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At Yetiştiriciliği İçin Protokol İmzalandı

At Yetiştiriciliği İçin Protokol İmzalandı

Düzce'de at yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla federasyon ve belediye işbirliği protokolü imzalandı.

31.10.2024 17:49
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Türkiye Binicilik Federasyonu ile Düzce Belediyesi arasında at yetiştiriciliğinin desteklenmesi kapsamında bir dizi inşa faaliyetlerini içeren işbirliği protokolü yapıldı.

Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki törende, kentte kurulacak "Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü"nün binası, at oteli, at eğitimi ve spor merkezi inşası ile at yemi yetiştiriciliğini kapsayan protokol, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Federasyon Başkanı Hasan Engin Tuncer tarafından imzalandı.

Tuncer, tanıtım toplantısı ve sunumların ardından gazetecilere, göreve geldiğinde verdiği taahhütlerden birinin, ülkede at yetiştiriciliğinde gelişim sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin at yetiştiriciliği konusunda geride olduğunu ifade eden Tuncer, "Bu, ülkemizin kanayan yarası. Şu anda spor atlarımızın tamamı neredeyse yurt dışından geliyor. Bunu sadece ithalatın önüne geçmek için değil ihracat için de düşünmek lazım. Burada yapacağımız çalışma sadece ithal ikamesi değil, ihracatın da gerçekleştirilmesi." dedi.

Tuncer, Düzce'nin at yetiştiriciliği konusunda uygun coğrafya ve iklim şartlarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Hem burada hem yurt dışında yaptığımız araştırmalarda en uygun alanlardan biri burası. Dolayısıyla bu işbirliği çok güzel oldu. Faruk Özlü Başkanımız ilk günden beri projeye sahip çıktı. Çok güzel işler yapılacağına, ülkemize katma değer yaratacağımıza inanıyorum. Tabii, bu Düzce'miz için de çok büyük bir değer. 'Düzce atı' olarak anılması mümkün." diye konuştu.

Özlü de "Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü" faaliyetleri üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını anlattı.

Belediyeye ait arazilerde bu yıldan itibaren at yemi yetiştireceklerini bildiren Özlü, "At ile Düzce inşallah ayrılmaz iki unsur olacak. Belediyemizin ambleminde de Konuralp Gazi at üzerinde. Önümüzdeki yıllarda dışarıdan bakıldığı zaman aklımıza atçılık faaliyetleri gelecek. Özellikle doğa sporları konusuna önem veriyoruz. Bu vesileyle Tuncer Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah federasyonumuz ile bu projeyi icra edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Atlı Spor Kulübü, Düzce Belediyesi, Konuralp, Türkiye, Güncel, Tarım, Yaşam, Spor, Son Dakika

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